Потяги запізнюються щонайменше на 35 хвилин

Через негоду та сильні снігопади на заході України «Укрзалізниця» оголосила у суботу, 2 грудня, про затримку низка рейсів. Потяги затримуються на понад 30 хвилин, зокрема, через непогоду на Львівщині, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Через снігопади та налипання мокрого снігу на заході України прибувають із затримкою такі потяги:

№17/18 Харків — Ужгород (+1:47 години);

№265/266 Ужгород — Ковель (+1:40 години);

№35/36 Одеса — Перемишль (+1:17 години);

№53/54 Київ — Перемишль (+1:17 години);

№7/8 Київ — Чернівці (+53 хвилини );

№715/716 Перемишль — Київ (53 хвилини);

№95/96 Київ — Рахів (+47 хвилин);

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+36 хвилин);

№29/30 Київ — Ужгород (+35 хвилин).

Зазначимо, усі потяги цих рейсів роблять зупинку у Львові. Попри снігопади та знеструмлення населених пунктів на Львівщині, нараз жодного рейсу не скасовано.

Нагадаємо, через сильні снігопади на Львівщині знеструмлено понад 300 населених пунктів. Найбільше від негоди постраждали Жидачівський, Перемишлянський, Миколаївський та Стрийський райони. Складна ситуація залишається і на дорогах – попри сильну засніженість, рух на Львівщині не обмежували.

Від негоди також постраждали Тернопільщина та Прикарпаття. Через хуртовини та ожеледь увечері 1 грудня в областях перекрили для руху вантажівок три траси національного значення.