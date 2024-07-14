Через спеку до лікарень Львова щодня звертаються десятки людей
Ідеться про перегрів та загострення серцево-судинних захворювань
Під час сильної спеки лише до лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО Львова (колишня лікарня швидкої допомоги) щодня звертаються близько 40 людей. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.
Люди звертаються через тепловий удар унаслідок перегріву та із загостерннями хронічних серцево-судинних захворювань.
Терапевт лікарні святого Пантелеймона Мирослав Байцар пояснює, що під час спеки пришвидшується метаболізм, організм активно охолоджується через потовиділення. Через це він втрачає багато електролітів, що призводить до зміни артеріального тиску – він або падає, або стрімко зростає та призводить до гіпертонічного кризу.
Про зміну тиску можуть сигналізувати запаморочення, головний біль, втрата свідомості.
Щоб допомогти собі в особливо спекотні дні, важливо дотримуватись основних правил:
- Уникати перебування на сонці у пікові години – з 11:00 до 16:00;
- Пити щонайменше два літри води на добу малими порціями (за винятком протипоказань);
- Охолоджувати шкіру;
- Уникати активних фізичних навантажень;
- Носити легкий одяг світлих кольорів, сонцезахисні окуляри та головний убір;
- Використовувати SPF-крем для захисту шкіри від шкідливих ультрафіолетових променів;
- Не вживати алкоголь і рідини з великим вмістом кофеїну та цукру;
- Не залишайте дітей і тварин у авто, де температура значно вища, ніж на вулиці.