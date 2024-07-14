За тиждень Львів двічі побив температурний рекорд

Під час сильної спеки лише до лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО Львова (колишня лікарня швидкої допомоги) щодня звертаються близько 40 людей. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

Люди звертаються через тепловий удар унаслідок перегріву та із загостерннями хронічних серцево-судинних захворювань.

Терапевт лікарні святого Пантелеймона Мирослав Байцар пояснює, що під час спеки пришвидшується метаболізм, організм активно охолоджується через потовиділення. Через це він втрачає багато електролітів, що призводить до зміни артеріального тиску – він або падає, або стрімко зростає та призводить до гіпертонічного кризу.

Про зміну тиску можуть сигналізувати запаморочення, головний біль, втрата свідомості.

Щоб допомогти собі в особливо спекотні дні, важливо дотримуватись основних правил: