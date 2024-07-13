Є лише кілька винятків, на які обмеження не поширюються

Щоб вантажівки не пошкодили дорожнє покриття у Львові під час сильної спеки, поліція ввела обмеження на їх в’їзд у місто з 10:00 до 20:00. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

На в’їздах у Львів працює патрульна поліція, щоб унеможливити в′їзд та скерувати великогабаритні машини у місця відстою. Такі обмеження передбачені законом, зазначають в управлінні патрульної поліції.

Обмеження та заборона руху стосуються великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Водіїв великогабаритного транспорту просять зважати на обмеження і не заїжджати у вказані години в місто. Транспортні логістичні компанії, що займаються доставкою по місту, просять використовувати менш габаритний транспорт.

Обмеження не стосуються машин, що перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також вони не поширюються на перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій тощо.