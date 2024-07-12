Спекотна погода триматиметься ще щонайменше тиждень

Температура повітря у Львові побила свій черговий рекорд. У четвер, 11 липня, значок термометра сягнув позначки 33,4°С, що перевищило найвищий показник за останні 22 роки.

«11 липня максимальна температура повітря у Львові сягла 33,4°С. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 2002 році і становило 32,5°С», – повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

12 липня у Львівській області температура повітря сягне +31-36°С. День буде без опадів, лише в другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі та грози.

До слова, 10 липня температура у Львові теж побила температурний рекорд.

Нагадаємо, що пік спеки на Львівщині синоптики прогнозували на 12-14 липня, у ці дні температура повітря може сягнути +38°С. Детальний прогноз погоди читайте на ZAXID.NET.