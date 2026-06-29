Вантажні автомобілі до 20:00 перебуватимуть на майданчиках для відстою

Через аномальну спеку на території Румунії запровадили обмеження руху вантажівок. У пунктах пропуску на Буковині та Закарпатті вантажні автомобілі до 20:00 перебуватимуть на майданчиках для відстою.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, обмеження діятимуть 29 і 30 червня з 12:00 до 20:00 у пунктах пропуску Красноїльськ –Вікову-де-Сус, Порубне – Сірет (обидва на території Буковини) і Дякове – Халмеу (Закарпаття).

«У цей період оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску здійснюватиметься у звичайному режимі. Однак після завершення прикордонних і митних процедур вантажівки перебуватимуть на майданчиках для відстою поблизу пунктів пропуску до 20:00, коли рух територією Румунії буде дозволено», – зазначили в ДПСУ.

Рух легкових автомобілів та автобусів через пункти пропуску на українсько-румунському не обмежуватимуть.

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