Пацієнт Петро з лікарями, які врятували його життя (зліва направо) хірург Ігор Радковський, лікарка-інтернка Тетяна Середа і хірург Андрій Микуш

Лікарі львівської лікарні св. Луки врятували життя 39-річного мешканця Львівщини, багатодітного батька Петра Байдали, у якого у місці удару коліна почала стрімко розвиватися агресивна інфекція. Чоловік не міг дихати, виник сепсис, а нирки почали відмовляти. Аби врятувати його життя, довелося ампутувати ногу разом з кульшовим суглобом.

На початку вересня чоловік, що приживає у с. Дунаїв на Львівщині, привіз дрова на зиму. Коли розвантажував, вдарився коліном об залізний причіп. На місці забою утворився синець, на який чоловік не звернув особливої уваги. Та днів через чотири нога набрякла і за пару годин почорніла. Після огляду у районній лікарні його скерували до Львова, в лікарню св. Луки, повідомили у медзакладі.

Під час огляду спеціалісти діагностували у пацієнта анаеробну флегмону лівої кінцівки. Це гнійне запалення м’яких тканин, яке характеризується некрозом, тобто відмиранням. Інфекція дуже швидко прогресувала, у відповідь на неї розвинувся сепсис, почали відмовляти нирки.

«Хірурги мусили ампутувати уражену ногу на найвищому рівні, разом із кульшовим суглобом. Це було необхідно, щоб зупинити поширення інфекції і дати пацієнтові шанс поборотися за життя. Два тижні важкий пацієнт перебував на апараті штучної вентиляції легень. Йому перелили 10 л крові та її компонентів», - кажуть у лікарні.

Чоловік також перебував на гемодіалізі. Він провів у реанімації три тижні.

За словами хірурга лікарні Ігоря Радковського, це захворювання нині рідко буває, але блискавично прогресує. Якщо вчасно не розпочати лікування, то шансів на позитивний результат дуже мало. Цей пацієнт був у критичному стані, але завдяки командній роботі анестезіологів та хірургів вдалося його врятувати.

Зараз життю Петра нічого не загрожує. Він набирається сил, планує протезування і хоче якнайшвидше піти з лікарні додому, де його чекає дружина і шестеро дітей.