Мешканка Городоччиини, що на Львівщині, звернулася до лікарів Городоцької міської лікарні зі скаргою, що у неї під шкірою майже два місяці щось рухається. Спершу ущільнення було на стегні, потім мігрувало на низ живота, а тоді перемістилося по краю реберної дуги зліва.

Лікар УЗД Соломія Мельник обстежила жінку і запідозрила підшкірного гельмінта. Вона відразу скерувала пацієнтку на консультацію до хірурга, повідомили у лікарні.

Під час оперативного втручання хірург Роман Токар висік капсулу, в якій був гельмінт.

За словами лікарів, найімовірніше, гельмінт потрапив в організм через укус комара. Такий випадок – рідкість, але він показує, що будь-яка, навіть, на перший погляд, несерйозна скарга, може приховувати небезпеку.

Після операції пацієнтці провели антипаразитарне лікування.