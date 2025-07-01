Через укус комара мешканка Городоччини потрапила на операційний стіл
Майже два місяці жінка жила з відчуттям, що під шкірою у неї щось мігрує
Мешканка Городоччиини, що на Львівщині, звернулася до лікарів Городоцької міської лікарні зі скаргою, що у неї під шкірою майже два місяці щось рухається. Спершу ущільнення було на стегні, потім мігрувало на низ живота, а тоді перемістилося по краю реберної дуги зліва.
Лікар УЗД Соломія Мельник обстежила жінку і запідозрила підшкірного гельмінта. Вона відразу скерувала пацієнтку на консультацію до хірурга, повідомили у лікарні.
Під час оперативного втручання хірург Роман Токар висік капсулу, в якій був гельмінт.
За словами лікарів, найімовірніше, гельмінт потрапив в організм через укус комара. Такий випадок – рідкість, але він показує, що будь-яка, навіть, на перший погляд, несерйозна скарга, може приховувати небезпеку.
Після операції пацієнтці провели антипаразитарне лікування.