На Рівненщині 9-річний хлопчик захворів на ботулізм після вживання паштету домашнього приготування. Наразі дитина перебуває в лікарні у стані середньої важкості. Про це повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«9-річного мешканця Сарн госпіталізували 27 червня, а вже наступного дня діагноз підтвердили. Зараз хлопчик перебуває у стані середньої важкості та отримує необхідне лікування, зокрема протиботулінічну сироватку», – розповіла ZAXID.NET лікарка-епідеміолог Ольга Романчук.

За інформацією центру контролю та профілактики хвороб, це третій випадок захворювання на ботулізм у Рівненській області з початку 2025 року. 24 червня у Немовицькій громаді Сарненського району із недугою гопіталізували двох дітей із однієї сімʼї. Відомо, що вони вживали паштет зі свинини домашнього приготування.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:

порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.