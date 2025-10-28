Минулого тижня через ускладнення від Covid-19 помер мешканець Хмельницького району. Відомо, що 63-річний чоловік був невакцинований. Про це повідомив 28 жовтня Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 63-річний мешканець Гвардійської громади. Чоловік був невакцинований», – йдеться у повідомленні.

За інформацією центру контролю та профілактики хвороб, станом на 27 жовтня захворюваність на грип і коронавірус у Хмельницькій області знизилася, порівняно з минулим тижнем.

Так, у Кам’янець-Подільському районі зареєстрували 1263 нових випадків ГРВІ, грипу та Covid-19, у Шепетівському районі – 1502, у Хмельницькому районі – 3340.

Додамо, що станом на 19 серпня 2025 року у Хмельницькій області зафіксували чотири випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus.