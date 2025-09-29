Минулого тижня через ускладнення від Covid-19 померла мешканка Камʼянець-Подільського району. Відомо, що 86-річна жінка була невакцинована. Про це повідомив 29 вересня гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

«У період з 22 до 28 вересня 2025 року захворюваність на грип і коронавірус у Хмельницькій області дещо знизилася. Проте, на жаль, через ускладнення від Covid-19 померла 86-річна мешканка Камʼянець-Подільського району. Жінка була невакцинована», – зазначив Микола Габрикевич.

За його інформацією, у Кам’янець-Подільському районі зареєстрували 1489 нових випадків ГРВІ, грипу та Covid-19, у Шепетівському районі – 1660, у Хмельницькому районі – 3770.

Додамо, що станом на 19 серпня 2025 року у Хмельницькій області зафіксували чотири випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus. Захворіли двоє дітей та двоє пенсіонерів, які отримали необхідне лікування.

На початку вересня в області зареєстрували летальний випадок – від коронавірусу померла 87-річна жінка, яка була невакцинована та мала супутні захворювання. А 23 вересня гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич повідомив про ще дві смерті від коронавірусу – померли 88-річний чоловік зі Слобідко-Кульчієвецької громади та 82-річна мешканка Хмельницької громади.