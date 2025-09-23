Минулого тижня у Хмельницькій області через ускладнення від Covid-19 померли двоє місцевих жителів. 88-річний чоловік і 82-річна жінка були невакциновані. Про це повідомив 23 вересня гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич.

«Ускладнення, спричинені COVID-19, призвели до двох летальних випадків. Померли 88-річний чоловік зі Слобідко-Кульчієвецької громади та 82-річна мешканка Хмельницької громади. Обоє були нещеплені», – зазначив Микола Габрикевич.

За його інформацією, у період з 15 по 21 вересня до медзакладів Хмельницькій області звернулися 7562 людини з підозрою на ГРВІ та коронавірус. Показники захворювань практично залишились на рівні попереднього тижня.

Додамо, що станом на 19 серпня 2025 року у Хмельницькій області зафіксували чотири випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus. Захворіли двоє дітей та двоє пенсіонерів, які наразі отримують необхідне лікування. На початку вересня в області зареєстрували летальний випадок – від коронавірусу померла 87-річна жінка, яка була невакцинована та мала супутні захворювання.