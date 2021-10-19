63-річному колишньому військовому довелося ампутувати ліву ногу через утворення тромбу

Впродовж минулого тижня трьом хворим на коронавірус пацієнтам 8-ї міської клінічної лікарні ампутували ноги. Хвороба спричинила у чоловіків тромбоз. Про це повідомила 19 жовтня прес-служба лікарні.

ZAXID.NET дізнався, що усі троє пацієнтів не були вакцинованими від коронавірусу. Ноги ампутували чоловікам віком 60, 63 та 65 років. Операції проводив заввіділенням хірургії Ігор Стояновський.

«Коронавірус, окрім легенів, уражає ще й судини. У тих судинах робиться згусток крові і він закупорює постачання крові до органів. Найчастіше такі тромби, які неможливо витягти, утворюються у кінцівках чи кишківнику. Потім виникає некроз і можливе зараження інфекцією усього організму», – пояснив ZAXID.NET причини ампутації Ігор Стояновський.

За його словами, тромбоз може з'явитися і після одужання пацієнта від коронавірусу. «Ще впродовж трьох місяців може виникнути тромбоз. У пацієнтів може статися інсульт або ішемія кишечника. Тому після одужання від ковіду потрібно спостерігатися у сімейного лікаря і приймати при потребі спеціальні ліки», – додав він.

Загалом за понад півтора року пандемії, у 8-й лікарні було 15 ампутацій кінцівок через спричинені коронавірусом ускладнення. За словами медиків, найчастіше ампутація загрожує людям з діабетом, атеросклерозом, курцям і людям з надмірною вагою.