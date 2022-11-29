З початку повномасштабної війни на Марсовому полі ховають загиблих воїнів зі Львова

Нещодавно на Марсовому полі у Львові, де ховають загиблих на війні військовослужбовців, виявили зникнення прапорів з могил. Тепер на території цвинтаря вирішили забезпечити цілодобову охорону. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 29 листопада.

Так, на полі почесних поховань новітніх Героїв на Личаківському кладовищі цілодобово чергуватимуть працівники ЛКП «Муніципальна варта». Також тут додатково облаштують стаціонарний пункт спостереження.

Зазначимо, нещодавно на Личаківському цвинтарі невідомі викрали українські прапори із кількох могил Героїв. За цим фактом Львівська міська рада звернулась у поліцію. Водночас місто посилило патрулювання місця поховання українських захисників.