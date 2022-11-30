Невідомі викрали прапори з кількох військових могил на Марсовому полі

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження через викрадення державних прапорів з могил загиблих українських військових на полі почесних поховань на Марсовому полі біля Личаківського цвинтаря. Справу розслідують як наругу над могилами.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ще 25 листопада під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про зникнення прапорів з могил бійців на Марсовому полі, розпочали перевірку, на місці працювала слідчо-оперативна група. Про вандалізм на Марсовому полі в соцмережах повідомили родичі загиблих Героїв.

Після перевірки поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою, іншим місцем поховання (ч.1 ст. 297 ККУ). Попередньо відомо, що з кількох могил зникли українські прапори. Причетних до злочину вандалів розшукують.

З могил загиблих на війні українських бійців зникли прапори (фото Богдани Спрінчане)

Нагадаємо, що після появи інформації у соцмережах про зникнення прапорів з деяких могил виконком Львівської міськради прийняв рішення про цілодобову охорону Марсового поля. Тепер там чергуватимуть працівники ЛКП «Муніципальна варта», а також додатково облаштують стаціонарний пункт спостереження.