В Україні зменшено кількість державних вихідних на час воєнного стану

У зв’язку з продовженням воєнного стану в Україні вихідних днів у червні цього року буде менше, ніж у мирний час. Так, 13 та 28 червня будуть звичайними робочими днями.

Як розповіли ZAXID.NET у Головному управлінні Держпраці у Львівській області, закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», підписаний президентом 15 березня цього року, передбачає, що на час воєнного стану не діють відповідні статті Кодексу законів про працю щодо визначення святкових і неробочих днів. Зокрема, не застосовуються норми ст. 53, ч. 1 ст. 65 ч. 3-5 ст. 67 та ст. 71-73 КЗпП. Якщо святковий день збігається з вихідним, він не переноситься на наступний день.

Оскільки воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня, 13 червня (понеділок після Трійці) та 28 червня (День Конституції) будуть звичайними робочими днями.

Нагадаємо, через воєнний стан у квітні-травні цього року теж було менше вихідних, ніж завжди.