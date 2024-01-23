Велика частина витрат російського бюджету йде на військові потреби

Міністерство фінансів Росії у 2023 році витратило чотири з дев’яти трильйонів рублів ліквідної частини Фонду національного добробуту (колишнього Стабілізаційного фонду) через повномасштабне вторгнення в Україну. Через нестабільність рубля, санкції західних країн та пряму залежність Росії від її нафти, ресурси, які використовуються для стабілізації економіки, скоротилися майже уполовину, повідомили російські ЗМІ.

Після вторгнення до України та посилення санкцій курс російського рубля став менш передбачуваним. Через сильну ресурсну залежність та збільшення цін на нафту улітку 2023 року Росія почала використовувати резервні кошти, аби покрити аномальні витрати бюджету.

На кінець 2023 року витрати у російському бюджеті перевищили встановлену норму на три трильйони рублів – 32 трлн рублів. Найбільше видатків отримала військова сфера – порівняно із 2021 роком Росія збільшила видатки на військові потреби на 60%.

Попри намагання Росії врегулювати економічну діру через облігації та нові податки, цього виявилося недостатньо, а бюджетний дефіцит збільшився. Так, у грудні 2023 року міністерство фінансів Росії продало з Фонду національного добробуту 500 млн євро, 115 млрд юанів та 232 т золота, а отримані 2,9 трлн рублів забрав на покриття дефіциту. Російські ЗМІ повідомили, що це максимально допустима сума на 2023 рік.

Станом на початок 2024 року ліквідна частина фонду становить 5 трлн рублів. До слова, у 2022 році ресурсна база фонду становила 9 трлн рублів.