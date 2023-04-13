Вантажний та пасажирський потяги зіткнулись на станції «Нігин»

Суд виправдав чергову залізничної станції у справі про зіткнення потягів неподалік Кам'янця-Подільського. Жінку підозрювали у тому, що через її недбалість на колії зіткнулись два поїзди, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Однак судді забракло доказів винуватості посадовиці, тож її визнали невинуватою.

Зазначимо, що нещасний випадок стався в ніч з 26 на 27 травня 2017 року. На станції «Нігин» неподалік Кам'янця-Подільського зіткнулись вантажний потяг, який саме стояв на завантаженні, і пасажирський потяг «Київ–Кам'янець-Подільський», в якому на екскурсію до Києва їхали школярі.

Внаслідок зіткнення ніхто не загинув. Шестеро людей отримали травми, переважно незначні. Тоді «Укрзалізниця» повідомляла, що причин нещасного випадку могло бути дві: порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, або хибні дії чергової по станції, яка надала невірні інструкції.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського суду, 11 квітня судили чергову по станції. Жінці інкримінували порушення ч.2 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту).

Своєї провини обвинувачена не визнала. Вона пояснила, що давала дозвіл машиністу вантажного потяга заїхати на станцію, але з пропуском пасажирського потяга. Чому він цих вказівок не виконав, жінка пояснити не змогла. Також відомо, що на посаді чергової станції вона перебувала з 1990 року, а звільнилась у 2018.

Машиніст пасажирського потяга пояснив, що діяв за командою чергової по станції, і що вантажний локомотив побачив перед собою вже в останній момент перед зіткненням, за сто метрів. Чоловік застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Машиніст вантажного локомотива давати свідчення у суді відмовився.

У рамках досудового розслідування проводили експертизи, але суд не взяв їх до уваги, бо вони були неповними та не відповідали на всі питання.

«Обвинувачення [чергової по станції] ґрунтується виключно на припущеннях і суперечливих доказах органу досудового розслідування і будь-яким письмовими чи іншими доказами не підтверджені. Враховуючи викладене, принцип презумпції невинуватості, суд вважає, що в основу рішення неможливо покласти докази сторони обвинувачення, оскільки вони є суперечливими», – йдеться у вироку.

Тож суддя постановив визнати невинуватою жінку у зв'язку з недоведеністю її вини. Судові експертизи у сумі 43 тис. грн повинна оплатити держава. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.