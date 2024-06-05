Міський пляж цього літа не працюватиме

Жителям Чернівців заборонили купатися в Пруті через виявлену кишкову паличку. Міський пляж цього літа не працюватиме через те, що вода в річці не відповідає санітарно-епідеміологічним нормам і може стати причиною масового захворювання людей.

Міський пляж Чернівців на березі річки Прут цьогоріч не працюватиме, як і минулого року. Однак в спекотні дні в місцях відпочинку вже є чимало людей, які купаються. Щоб перевірити, чи безпечно відпочивати на пляжі, фахівці Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно відбирають проби води та проводять моніторинги.

Цього року таке дослідження вже проводили, повідомили Медіа агенству АСС в обласному центрі. Воду з Прута відбирали з трьох різних місць. За методиками – це безпосереднє місце купання, кілька метрів вище по течії і нижче. Усі дослідження засвідчили, що вода з річки не відповідає гігієнічним вимогам.

Завідувачка чернівецького відділу чернівецької районної філії обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Жук зазначила, що згідно з мікробіологічними показниками, у воді перевищені бактерії кишкової палички. Тобто, санітарно-показова флора свідчить про забруднення. Через те, що вода може бути й шляхом передавання інфекційних захворювань.

Зараження бактерією кишкової палички може спричинити важке харчове отруєння з гарячкою та іншими симптомами, небезпечними для життя.