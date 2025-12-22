Житель Чернівців отримав умовний термін покарання за те, що намагався заколихати свою дитину, катаючи її вночі по місту в автомобілі. Однак сам заснув і врізався в дерево. Унаслідок ДТП важкі травми отримала його дружина, також постраждала його донька.

Інцидент трапився близько 1:20 8 серпня 2025 року на вул. Заставнянській в обласному центрі. Обвинувачений водій Максим Собко керував авто Geely та їхав у напрямку вул. Лозівської. Однак, під’їжджаючи до будинку № 148, чоловік виїхав за межі дороги і зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля отримала струс головного мозку, скальповану рану чола та кілька переломів кісток обличчя. Ці травми, за даними судово-медичної експертизи, відносять до тяжких. Дитина також отримала травми середньої важкості, зокрема, закритий перелом ноги зі зміщенням. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Чернівці від 11 грудня.

Обвинувачений Максим Собко свою вину визнав повністю. У суді чоловік пояснив, що тієї ночі він разом з дружиною та донькою поїхали автомобілем покататися, оскільки дитина довго не могла заснути в помешканні, а під час руху в авто вона засинала швидше. Однак приблизно через 10-20 хв він сам раптово заснув, а почувши крик дружини та відкривши очі, побачив попереду дерево, з яким не зміг уникнути зіткнення.

Суддя визнав його винним і призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Однак потім звільнив чоловіка від відбування покарання, ухваливши йому випробувальний термін строком на один рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.