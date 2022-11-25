Чернівецька ОВА оприлюднила адреси банків, які працюватимуть без світла
У Чернівцях будуть відкриті 15 відділень
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У Чернівецькій області під час відключень електроенергії працюватимуть понад 20 відділень банків для того, аби мешканці області могли оплатити необхідні послуги та зняти готівку. Зокрема, у Чернівцях працюватимуть 15 відділень, по кілька відділень також будуть відкриті у Кіцмані, Вижниці, Новоселиці та інших містечках області.
Перелік банківських відділень, які будуть відкриті навіть під час відключення електропостачання оприлюднив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у п’ятницю, 25 листопада.
Перелік банків у Чернівецькій області, які працюють, коли немає світла:
Чернівці
- А-Банк, вул.Головна, 18
- Альфа банк, вул. Міцкевича, 2
- Кредобанк, площа Центральна, 7
- Ощадбанк, Центральна площа, 8
- Ощадбанк, вул. Героїв Майдану, буд. 244
- Ощадбанк, вул. Головна, 119
- Приватбанк, вул.Небесної Сотнi, 14-А
- Приватбанк, вул. Унiверситетська, 1
- Приватбанк, вул.Героїв Майдану, 69
- Приватбанк, вул. Шкiля Василя, 1
- Райффайзен Банк, вул. Головна, 143
- Таскомбанк, вул. Героїв Майдану, б. 69
- Укргазбанк, вул. Героїв Майдану, 77
- Укрексімбанк, вул. Головна, 183
- Південний, вул. Героїв Майдану, 55
Сторожинець
- Ощадбанк, вул. Федьковича, 11
Сокиряни
- Ощадбанк, вул. Горького, 5
Новоселиця
- Укргазбанк, вул. Хотинська, 1-а
- Ощадбанк, вул. Центральна 62/1
Кіцмань
- Укргазбанк, вул. Незалежності, 28а/1
- Ощадбанк, вул. Незалежності, 32
Кельменці
- Ощадбанк, вул. Сагайдачного, 2
Заставна
- Ощадбанк, вул. В. Чорновола, 4
Вижниця
- Вижниця, вул. Буковинська, 9
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