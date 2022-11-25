У Чернівецькій області під час відключень електроенергії працюватимуть понад 20 відділень банків для того, аби мешканці області могли оплатити необхідні послуги та зняти готівку. Зокрема, у Чернівцях працюватимуть 15 відділень, по кілька відділень також будуть відкриті у Кіцмані, Вижниці, Новоселиці та інших містечках області.

Перелік банківських відділень, які будуть відкриті навіть під час відключення електропостачання оприлюднив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у п’ятницю, 25 листопада.

Перелік банків у Чернівецькій області, які працюють, коли немає світла:

Чернівці

А-Банк, вул.Головна, 18

Альфа банк, вул. Міцкевича, 2

Кредобанк, площа Центральна, 7

Ощадбанк, Центральна площа, 8

Ощадбанк, вул. Героїв Майдану, буд. 244

Ощадбанк, вул. Головна, 119

Приватбанк, вул.Небесної Сотнi, 14-А

Приватбанк, вул. Унiверситетська, 1

Приватбанк, вул.Героїв Майдану, 69

Приватбанк, вул. Шкiля Василя, 1

Райффайзен Банк, вул. Головна, 143

Таскомбанк, вул. Героїв Майдану, б. 69

Укргазбанк, вул. Героїв Майдану, 77

Укрексімбанк, вул. Головна, 183

Південний, вул. Героїв Майдану, 55

Сторожинець

Ощадбанк, вул. Федьковича, 11

Сокиряни

Ощадбанк, вул. Горького, 5

Новоселиця

Укргазбанк, вул. Хотинська, 1-а

Ощадбанк, вул. Центральна 62/1

Кіцмань

Укргазбанк, вул. Незалежності, 28а/1

Ощадбанк, вул. Незалежності, 32

Кельменці

Ощадбанк, вул. Сагайдачного, 2

Заставна

Ощадбанк, вул. В. Чорновола, 4

Вижниця