У Чернівцях із 23:00 до 06:00 обмежуватимуть водопостачання. Такі обмеження триватимуть до того, часу, поки ситуація в енергосистемі України не стабілізується. Мешканців міста просять зробити запаси води.

Про необхідність обмежень водопостачання повідомила прес-служба Чернівецької міської ради ввечері у четвер, 24 листопада. Причина – серйозні проблеми в енергосистемі України спричинені російськими обстрілами енергетичних об’єктів по всій території країни у середу, 23 листопада.

«Щоночі будемо обмежувати водопостачання. Це потрібно, аби поповнювати запаси у резервуарах. До цього доведеться звикнути, поки ситуація в енергосистемі України не стабілізується», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Обмеження води у Чернівцях триватиме з 23:00 до 6:00. У мерії уточнюють, що у місті в більшості вода буде, але під меншим тиском, а у “високих” точках – зникне. «Це необхідно, щоб Чернівці не залишилися без води», – додали у міськраді.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів росіян по енергетичних об’єктах у різних регіонах України у середу, 23 листопада, кілька міст були повністю знеструмлені, серед них Львів і Хмельницький. Майже у всіх західних областях України, окрім погодинних відключень, було аварійне вимкнення електроенергії на невизначений час. На випадок тривалої відсутності електроенергії по всій Україні розгортають так звані пункти незламності, де буде генератор для зарядки пристроїв, тепло та інтернет.