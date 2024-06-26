Після операції пацієнтка повністю одужала

Чернівецькі хірурги видалили в пацієнтки пухлину об'ємом 10 літрів. Жінка звернулася в лікарню через здуття живота. Під час діагностики з’ясувалося, що це була величезна пухлина, яка могла в будь-який момент тріснути. Після операції пацієнтка повністю одужала.

У гінекологічне відділення Чернівецької обласної лікарні зі скаргою на здуття у животі звернулася 52-річна пацієнтка. Жителька Чернівців розповіла, що вона також страждає на біль. Під час магнітно-резонансної томографії лікарі виявили пухлину великих розмірів.

За словами виконувача обов'язків завідувача гінекологічного відділення Чернівецької обласної лікарні Ігора Пастерука, пухлина була гігантського розміру. «Новоутворення вміщувало майже 10 літрів рідини. Ця пухлина загрожувала не тільки здоров’ю, але й життю пацієнтки, бо могла в будь-який момент тріснути. І людина могла померти від великої крововтрати», – зазначив медик.

Участь в операції брали декілька спеціалістів з різних лікувальних відділень. «Операція була надскладною, у ній брали участь фахівці різних напрямків: і хірург, і уролог, і гінеколог. Оперативне втручання супроводжувалося великою крововтратою у зв’язку з об’ємом, розміщенням пухлини. Такі операції – це справа високоспеціалізованих закладів та фахівців», – повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради в Facebook.

Після операції 52-річна пацієнтка повністю одужала. Жінку вже виписали додому з лікарні.