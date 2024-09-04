Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба звернувся з позовом до відрахованого курсанта

Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба до відрахованого курсанта Богдана К. та зобов’язав його виплатити університету 233 тис. грн витрат, пов’язаних з його утриманням під час навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, Богдан К. навчався у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба із серпня 2023 року до лютого 2024 року. Курсанта, молодшого сержанта, відрахували з університету через недисциплінованість і він, попри підписаний договір про навчання, не відшкодував університету 233 тис. грн витрати, пов’язаних із його утриманням. Тому представник університету звернувся до суду, щоб стягнути гроші.

Богдан К. подав до суду відзив та заперечив проти задоволення позову. Колишній курсант заявив: «Під час проведення мобілізації та дії воєнного стану курсанти ВВНЗ через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість вважаються такими, що проходять військову службу за призовом, а кошти, пов’язані з утриманням курсантів до ВВНЗ, не повертаються у зв’язку з виникненням обов’язку у колишнього курсанта проходити військову службу за призовом під час мобілізації».

Справу розглянув суддя Олександр Лелюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. У рішенні суду вказано, що Богдан К., укладаючи контракт із Харківським національним університетом Повітряних сил, добровільно взяв на себе зобов’язання відшкодувати витрати, пов’язані з його утриманням, в разі дострокового розірвання контракту.

Щодо посилань відповідача на положення ч.11 статті 25 Закону №2232-ХІІ, на підставі яких він вважає, що звільняється від обов’язку відшкодувати витрати, через проходження військової служби за призовом під час мобілізації, то такі, на думку суду, є безпідставними. Суддя наголошує, що норми ч.10 та ч.11 статті 25 Закону №2232-ХІІ не є взаємовиключними. Направлення курсанта, якого відраховано з вищого військового навчального закладу, до військової частини для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, не звільняє його від обов’язку відшкодувати гроші в разі відрахування його з ВНЗ через службову невідповідність, що встановлено частиною десятою статті 25 Закону №2232-ХІІ.

Суддя задовольнив позов університету та зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 233 тис. грн за утримання під навчання. Рішення суду ще можна оскаржити.