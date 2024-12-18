Тролейбуси розраховані на 80 пасажирських місць, з них 30 – для сидіння

У четвер, 19 грудня, на міський маршрут в Івано-Франківську вийде перший з шести тролейбусів Škoda, які подарувала місту Їглава. Комунальний транспорт Франківська також поповнився 18-метровим автобусом Mercedes-Benz, який передав німецький Потсдам.

Вживані тролейбуси Skoda мають водяне опалення. Вони розраховані на 80 пасажирських місць, з них 30 – для сидіння. Також є місця для людей з інвалідністю та працює пандус. До кінця зими в КП «Електроавтотранс» планують поставити на маршрути три тролейбуси з Їглави.

«Загалом Івано-Франківськ дістав 6 тролейбусів. Але поки вони приїхали, то довгий час стояли та не використовувались в Чехії. Тому їхній стан потребував суттєвого ремонту. Тролейбуси приїхали з запчастинами і на відновлення одного з них пішло 2 місяці. Сьогодні він вже готовий до перевезення пасажирів, – розповів директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.

На підприємстві також презентували автобус, отриманий від міста Потсдам

Завдяки співпраці з польськими, німецькими і чеськими містами, комунальне підприємство Івано-Франківська отримало від партнерів вже понад 10 одиниць техніки.