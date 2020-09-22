У Львові працює група чеських фахівців, представників підрядника, який встановлюватиме обладнання для роботи електронного квитка у громадському транспорті. Перший етап — практичний. До середи фахівці будуть виконувати заміри у всіх видах транспорту усіх перевізників Львова.

Разом із чехами працюють представники SoftServe, які теж залучені до процесу впровадження «Leo Card». У понеділок, 21 вересня, робоча група зробила необхідні заміри на «Львівелектротрансі». У вівторок взялися обстежувати рухомий склад АТП-1.

Керівник проекту «електронний квиток» у Львові Роман Лев пояснює завдання чеської делегації: «Вирішити таке складне питання: як правильно підключити проводи, де саме має базуватися валідатор. Як пасажирові буде зручніше передати готівку за проїзд, як отримати той самий квиточок. Як легше завалідуватися, яким чином поставити смартфон. Ці всі деталі вони повинні зрозуміти, щоби в майбутньому не було прецедентів. А для осіб з інвалідністю також треба прорахувати, під яким кутом нахилу має стояти обладнання».

Керівник відділу інвестиційних проектів «Львівавтодору» Павло Сирватка додає: «Транспортні засоби є різними. Більше того, є різні підмоделі, роки випуску. Бувають інші поручні чи сидіння, навіть в межах однієї моделі трамваїв, тролейбусів чи автобусів. І фахівці повинні дуже добре це все врахувати при монтажі і при його плануванні».

Головний інженер АТП-1 Богдан Карпій каже: «Надіємося на хороші зміни при безготівковому квитку. Тому що це полегшить роботу водія, який зараз виконує багато функцій».

Далі триватимуть обговорення, як зробити так, щоб e-квитком було зручно користуватися усім категоріям мешканців — від школярів до пенсіонерів. Зокрема, працюють над опцією, яка дозволить пасажирові упродовж 40 хвилин пересісти на інший транспорт і скористатися попереднім квитком.

Зараз шукають адміністраторів до сервісного центру. Резюме можна надсилати на [email protected] Ідеї щодо вдосконалення квитка просять надсилати на пошту [email protected]

Буде кілька варіантів подання документів на транспортну карту. Один із них — звертатися у ЦНАПи чи сервісний центр на вул. Горбачевського. Також можна буде зробити це через кабінет мешканця на сайті ЛМР. Цей кабінет має запрацювати у жовтні.

Роман Лев сподівається, що вже цієї осені львів’янам зможуть запрезентувати модель валідатора. А у 2021 році електронний квиток у громадському транспорті Львова запрацює.

Нагадаємо, 12 березня у Львові підписали договір для розробки, постачання, впровадження та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду для Львова. Переможець тендеру — чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe — Municipal Technologies LLC.