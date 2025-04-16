Четвергову сіль традиційно готують саме в Чистий четвер

Четвергова сіль – це особлива чорна сіль, яку готують у Чистий четвер, 17 квітня, напередодні Великодня. Вона має глибоке символічне значення в українських народних традиціях. Вважається, що така сіль володіє цілющими властивостями та служить потужним оберегом для дому та родини. Як її приготувати, пише УНІАН.

Як і коли готувати четвергову сіль

Четвергову сіль традиційно готують саме в Чистий четвер – день духовного очищення та підготовки до Воскресіння Христового. Найчастіше її роблять у ранкові години або вночі, в тиші та спокої, аби зберегти енергетику чистоти. Сіль вважається освяченою завдяки особливому дню, коли її готують, і стає символом захисту, миру та добробуту.

Існує кілька способів приготування. Найпоширеніший – змішати кам’яну сіль із житнім хлібом, подрібненими травами або житнім борошном, і запекти її в духовці чи прогріти на сковороді до почорніння. Під час приготування люди часто читають молитви, зокрема «Отче наш», щоб надати солі ще й духовного значення. Готову суміш після охолодження зберігають у тканинному мішечку або банці.

Як використовують сіль

Четвергову сіль зберігають цілий рік, її додають у страви, щоб зміцнити здоров’я, використовують при нездужаннях або розсипають по кутах будинку, щоб очистити дім від негативної енергії. Для багатьох родин це не просто приправа, а частина духовної спадщини, яку передають із покоління в покоління.