У цей день проводяться богослужіння, під час яких читаються дванадцять Євангелій

Чистий четвер – важливий день у Страсному тижні, що передує Великодню. Це час духовного очищення, підготовки до святкування Воскресіння Христового та зміцнення родинних традицій. У 2025 році Чистий четвер припадає на 17 квітня.​ Про значення свята та традиції пише «Коротко про».

Традиції та значення

Цей день нагадує про Таємну вечерю, під час якої Ісус Христос омив ноги своїм учням, встановивши Таїнство Євхаристії. Увечері віряни відвідують богослужіння, слухають читання дванадцяти Євангелій про Страсті Христові, сповідаються та причащаються.​

Чистий четвер вважається днем очищення як фізичного, так і духовного. Віряни в цей день зазвичай займаються прибиранням в домі, пранням та випіканням святкових страв, зокрема пасок. Важливим є те, що вважається: чим ретельніше буде прибирання цього дня, тим чистішим і благополучнішим буде рік.

Велике значення має також духовне очищення. У цей день проводяться богослужіння, під час яких читаються дванадцять Євангелій, що описують страждання та смерть Ісуса Христа. Віряни приходять до церкви для сповіді та причастя, щоб очистити свою душу від гріхів.

За народними віруваннями, вода в Чистий четвер набуває цілющих властивостей, тому люди вмиваються ранковою водою або навіть п’ють її, вірячи в її здатність очищати тіло і душу. Важливим є також уникання сварок та будь-яких негативних емоцій, оскільки вважається, що це може вплинути на весь рік.