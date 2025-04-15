Вшанувати пам’ять покійних після Пасхи рекомендується на дев’ятий день

Напередодні Великодня багато людей прагнуть навести лад на могилах близьких. Це не просто традиція, а глибоко символічний жест – вияв пам’яті та пошани до тих, хто відійшов у вічність. Але не всі дні підходять для відвідування кладовища й прибирання: існують періоди, коли цього краще уникати. Коли краще прибирати, пише «24 Канал».

Найсприятливішими днями для впорядкування могил вважаються понеділок, вівторок і середа Страсного тижня. У цей час ще дозволено виконувати господарські справи, зокрема й прибирання на кладовищі. А от після середи ситуація змінюється: наближаються дні глибокої скорботи та молитов, пов’язані зі стражданнями Ісуса Христа.

Не рекомендовано ходити на цвинтар у Вербну неділю, адже це велике свято й водночас неділя – день, коли варто відмовитися від важкої праці. Те саме стосується й наступних днів Страсного тижня. У Чистий четвер, згідно з традицією, прибирають оселю, а не місця поховань. Страсна п’ятниця є днем жалоби, коли віруючі згадують про розп’яття Христа, цей день не підходить для відвідування цвинтаря чи фізичних навантажень. Велика субота також не вважається вдалим часом для господарських справ, оскільки це період тиші перед святом Воскресіння.

Якщо не встигли впорядкувати могили до середи Страсного тижня, краще перенести прибирання на час після Великодня. Однак одразу після свят, у Світлий тиждень, кладовище відвідувати не варто. Це період радості, коли вся увага зосереджена на воскресінні Христа, а не на смерті. У цей час не заведено згадувати померлих, адже Церква закликає святкувати перемогу життя.

Вшанувати пам’ять покійних після Пасхи рекомендується на дев’ятий день після святкування, саме тоді традиційно проводять поминальні служби. Цей день більш відповідний для молитви за душі померлих, догляду за місцем їхнього спочинку та спокійного спілкування з рідними на цвинтарі.