Вважається, що земля не приймає насіння, і будь-які посадки можуть бути марними

Страсний тиждень – це не лише час глибоких духовних переживань для православних християн, але й важливий період для садівників та городників. За народними традиціями, цей тиждень є не тільки часом для молитви та покаяння, але й сприятливим періодом для посадки рослин. У цьому контексті особливе значення мають кілька днів, коли робота на землі не лише дозволена, а й вважається надзвичайно сприятливою для майбутнього врожаю. Про них пише ТСН.

Чистий четвер: день садіння та очищення

Чистий четвер, який припадає на четвер Страсного тижня, вважається найсприятливішим днем для садівничих робіт. У народі існує приказка: «На городі добре садити в Чистий четвер – все буде чисте», що вказує на відсутність бур'янів у майбутньому врожаї.

У цей день зазвичай садять такі культури:

зелень : петрушку, кріп, базилік;

: петрушку, кріп, базилік; коренеплоди : моркву, буряк;

: моркву, буряк; бобові : горох, квасолю;

: горох, квасолю; огірки та помідори : як у відкритий ґрунт, так і на розсаду;

: як у відкритий ґрунт, так і на розсаду; картоплю: особливо вважається, що посаджена в цей день, вона дасть щедрий врожай.

Страсна п'ятниця: день стриманості та роздумів

Страсна п'ятниця є днем скорботи та роздумів про страждання Ісуса Христа. У цей день традиційно утримуються від будь-яких землеробських робіт. Вважається, що земля не приймає насіння, і будь-які посадки можуть бути марними. Також існують прикмети, які застерігають від роботи в цей день, щоб уникнути нещасть.

Однак, варто пам’ятати, що все залежить напряму від погодних умов, якості насіння та вашого бажання. Якщо ви відчуваєте, що час для садіння настав, не бійтеся експериментувати. Природа, як і стародавні прикмети, може допомогти, але завжди важливо довіряти своєму досвіду та обставинам.