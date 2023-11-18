Справа про контрабанду кокаїну через Одеський порт тривала майже 3 роки

Чотирьох громадян Ізраїлю визнано винними у контрабанді наркотичних засобів. Двом з них призначено покарання – 11 років позбавлення волі, ще двом – 11 з половиною та 11 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через Одеський морський торговельний порт.

Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах. Більшість з них мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказувало на приналежність до певного наркосиндикату.

Іноземців затримали під час вилучення кокаїну з конструктивних порожнин верстату.

Згідно з висновком експертизи, вилучена з місця події спресована речовина білого кольору загальною масою понад 114 кг у 114 брикетах містився кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору становив понад 80,6 кг.