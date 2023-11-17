Наркотичні речовини виявив службовий собака

У четвер, 16 листопада, у пункті пропуску «Краківець» працівники митної і прикордонної служб України виявили у пасажирки автобуса «Прага – Запоріжжя» майже 25 г наркотичних речовин. 40-річну громадянку Чехії передали правоохоронцям.

«Під час аналізу ризиків у прикордонників виникли підозри стосовно 40-річної громадянки Чехії. Жінку запросили для додаткової співбесіди та перевірки, у ході якої, спрацював натренований на пошук наркотиків службовий собака», – ідеться у повідомленні західного регіонального управління ДПСУ.

Під час перевірки у громадянки Чехії виявили речовини сіро-зеленого та коричневого кольору, схожі на марихуану та гашиш, вагою 21,4 і 3,4 г відповідно. Вони були загорнуті в поліетиленові пакети, що були у флаконах з-під ліків.

Прикордонники поінформували працівників Нацполіції. Жінку передали правоохоронцям разом із виявленими речовинами.