Водій Škoda Fabia виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у мінівен

На трасі Київ-Чоп поблизу Буська водій легковика виїхав на зустрічну смугу та вчинив ДТП із мінівеном, який унаслідок зіткнення виїхав на узбіччя та перекинувся. Унаслідок аварії поранені четверо людей.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 27 січня приблизно о 15:00 на трасі Київ-Чопі біля Буська. Водій авто Škoda Fabia, 60-річний місцевий мешканець, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault Espace. За кермом мінівена був 32-річний мешканець Житомирської області. Внаслідок зіткнення Renault виїхав на узбіччя та перевернувся.

Внаслідок зіткнення Renault виїхав на узбіччя та перевернувся

Внаслідок ДТП водій Škoda Fabia отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Також травми різної важкості отримали пасажири мінівена – дві жінки віком 32 та 38 років, а також 36-річний чоловік, усі мешканці Житомирської області.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.