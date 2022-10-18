Усіх постраждалих пасажирів госпіталізували

Неподалік Чернівців 19-річний водій ВАЗ-2106 зіткнувся із ВАЗ-2101 під керуванням 18-річного буковинця, який врізався у вантажівку Volvo. Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів, які їхали у ВАЗ-2101. Усіх доставили до лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, виклик про аварію у селі Шипинці поблизу Чернівців правоохоронці отримали о 21:20 понеділка, 17 жовтня. Попередньо поліцейські встановили, що 19-річний водій ВАЗ-2106 не врахував безпечної дистанції та допустив зіткнення з автівкою ВАЗ-2101 під керуванням 18-річного мешканця села Клокічка. Далі водій «копійки» втратив керування та урізався у вантажівку Volvo.

«Внаслідок ДТП травмувалися четверо пасажирів ВАЗ-2101 віком від 16 до 19 років. Потерпілих медики госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілих). Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років із забороною керувати автомобілями на три роки.