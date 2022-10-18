Водія перевірили на алкоголь, за кермом він був тверезим

28-річний водій Volkswagen Passat наїхав на 39-річну велосипедистку, яка переїжджала дорогу. Аварія сталася у селі Широке біля Виноградова. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП. Водія перевірили на алкоголь: на момент аварії він був тверезим.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про смертельну ДТП у селі Широке поблизу Виноградова правоохоронці отримали о 21:00 у понеділок, 17 жовтня.

«Поліцейські з’ясували, що 28-річний житель села Солотвино Тячівського району, рухаючись вулицею Миру на автомобілі Volkswagen Passat, здійснив наїзд на велосипедистку. 39-літня місцева мешканка рухалася в зустрічному напрямку та саме перетинала проїжджу частину дороги», – йдеться у повідомленні поліції.