Новорічні гірлянди створюють святкову атмосферу, але багато хто замислюється, чи можна залишати їх увімкненими на всю ніч. Real Simple розповідає, чи безпечно це.

Чи можна залишати новорічні гірлянди увімкненими на ніч?

Святкові вогні варто завжди вимикати перед сном. Хоча сучасні світлодіодні лампочки набагато безпечніші, ніж лампи розжарювання минулих років, ризик того просто не вартий.

«Зазвичай ми не рекомендуємо залишати святкове освітлення в приміщенні увімкненим на ніч. Це тому, що воно може занадто нагріватися, а іноді й перегріватися, що може призвести до пожежі в електромережах», – каже Рік Шітс, віцепрезидент з моніторингу та дотримання вимог компанії Brinks Home.

Він додає, що тривале увімкнення святкового освітлення в приміщенні може створювати навантаження на ваші розетки та подовжувачі. А якщо вони перевантажаться, то можуть іскрити та перегріватися, створюючи небезпеку виникнення пожежі.

Тому використовувати святкове освітлення вдома варто лише тоді, коли ви не спите, і вимикати його, коли виходите з дому або лягаєте спати.