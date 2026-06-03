Пліснява – це грибок, спори якого неможливо побачити неозброєним оком

Полуниця швидко псується, особливо при неправильному зберіганні. Часто достатньо однієї запліснявілої ягоди, щоб виникло питання: чи безпечно їсти решту ягід із контейнера. Onet розповідає, чи потрібно викидати всю полуницю через одну зіпсовану ягоду.

Чи потрібно викидати всю полуницю через одну запліснявілу ягоду?

Пліснява – це грибок, спори якого неможливо побачити неозброєним оком. Це означає, що ми не можемо побачити, чи певний продукт повністю заражений. І фактично, якщо сліди плісняви з’являються на невеликій поверхні, вони, ймовірно, вже присутні всередині.

Це особливо стосується м’яких продуктів з високим вмістом води, таких як фрукти та овочі, де пліснява поширюється швидше.

І важливо пам’ятати, що пліснява не лише швидко вражає весь продукт, але й поширюється на інші продукти. Це означає, що фрукти, що лежать поруч із запліснявілими, також можуть вже містити спори цих грибків. Ось чому відокремлення зіпсованої полуниці від хорошої не завжди є ефективним рішенням.

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Вживання продуктів, що містять плісняву, становить серйозну загрозу для здоров’я. Пліснява виробляє небезпечні токсини, які викликають алергію, послаблюють імунну систему, а також пошкоджують внутрішні органи.

Нещодавно Сільвія Панек, інстаграм-блогерка, яка спеціалізується на екологічних способах очищення дому, звернула увагу на важливе питання, щодо запліснявілих фруктів та овочів.

«Я особливо хотіла застерегти вас від купівлі малини, чорниці, полуниці чи вишні, якщо ви бачите, що продавець видалив запліснявілі плоди з контейнера. Цілком ймовірно, що сусідні плоди також мають цю плісняву, просто поки що її не видно», – зазначила вона.

Вона також зазначає, що вона завжди викидає м’які фрукти, які були піддані впливу цвілі, навіть якщо її не видно. Решту фруктів вона переробляє або з’їдає якомога швидше, бо пліснява дуже швидко поширюється.