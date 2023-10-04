Особливості ендопротезування одразу на обох ногах / Фото «Спайнекс»

Лікар ортопед-травматолог вищої категорії, доктор медичних наук Луцишин Вадим Григорович розповів, що ендопротезування одразу на обох ногах можливе. Проте такі випадки – справді унікальні.

«Наприклад, нещодавно до нас звернувся Віталій Сергійович, жвавий активний чоловік 69 років, у якого, на жаль, руйнувались обидва колінних суглоби. Після консультації та детального огляду знімків було зрозуміло, що необхідне ендопротезування, адже у випадку відсутності відповідного лікування пацієнта очікував візок», – поділився лікар медцентру «Спайнекс».

Як зазначає Вадим Луцишин, суглоби пацієнта з часом зносились та потребували заміни, аби чоловік міг і надалі вести активний спосіб життя, займатись професійним та аматорським спортом.

Одночасна заміна двох суглобів — дуже складний процес

До слова, для можливості одночасного ендопротезування колінних суглобів є низка критеріїв. Зокрема треба, щоб людина відповідала вимогам таких показників:

індекс маси тіла;

стан мʼязів;

обʼєм рухів.

«А найголовніше – щоб пацієнт сам цього хотів. Віталій Сергійович сам є лікарем тому чудово розумів усі нюанси операції та оцінював свою готовність до такого втручання. Вже під час консультації він погодився на нашу пропозицію для унікального одночасного ендопротезування», – додає Вадим Луцишин.

Одномоментна заміна двох суглобів — дуже масштабна операція, кажуть фахівці«Спайнекс». Тому її проводять тільки досвідчені ортопеди, які можуть виконати ендопротезування швидко.

«Під час операції було відновлено вісь кінцівки лівого та правого колінних суглобів. Після заміни суглоба на лівій нозі ми оцінили стан Віталія Степановича, запитали у нього дозвіл продовжувати втручання і на іншому суглобі також. Порадились із ним, так сказати, аби розуміти чи готовий пацієнт», – розповідає лікар.

Вадим Луцишин, лікар медцентру «Спайнекс»

Як проходить відновлення пацієнта

Якщо після операції положення компонентів ендопротеза є коректним, пацієнт в найближчий період може повністю нести осьове навантаження. До прикладу, Віталій Сергійович на 5 добу після операції стверджував, що чудово почувається.

Після операції пацієнта очікує відновлення

Зокрема чоловік декілька разів на день виходив зі своєї палати самотужки та проходив коридорами стаціонару за рекомендацією лікарів та власними можливостями. Щобільше, знеболювальне йому давали лише на ніч, аби сон пацієнта був безтурботним та допомагав у відновленні.

«Ми радо допомагаємо пацієнтам у подоланні проблеми, надаємо якісне та вчасне лікування», – констатують лікарі «Спайнекс».

Сучасна хірургія доступна у центрі «Спайнекс»

Центр сучасної хірургії «Спайнекс» працює у місті Вінниця, на вулиці Князів Коріатовичів, 209-а. Дізнатися відповіді на всі запитання чи записатися на прийом можна за телефонами:

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*Усі фото надані клінікою «Спайнекс»