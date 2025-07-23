Думки про те, чи потрібно встановлювати в клітці дзеркало сильно різняться у власників

Дзеркало в клітці папуги часто сприймається як звичайна іграшка. Але насправді воно може впливати на психіку птаха значно сильніше, ніж здається. Zoo.kh розповідає, чи варто вішати папузі в клітку дзеркало.

Чи потрібно папузі дзеркало в клітці?

Думки про те, чи потрібно встановлювати в клітці дзеркало, дуже відрізняються. Новачки вважають цей аксесуар необхідним елементом житла вихованця та вважають, що ігри з ним допоможуть папужці легше переносити самотність та довгу відсутність контакту з людьми. Проте досвідчені заводчики, навпаки, не рекомендують знайомити папугу з дзеркалом, щоб не спровокувати відхилення в поведінці та можливі проблеми зі здоров’ям.

Прихильники розміщення дзеркальця у клітці вважають, що воно:

Допомагає вихованцю впоратися з самотністю, адже папуги здебільшого зграйні тварини з сильно розвиненою потребою спілкування з іншими папугами. Розважає птаха за відсутності господаря. Якщо власник часто не буває вдома, папуга страждатиме від нестачі спілкування з ним, а дзеркало може зайняти птаха.

Попри користь, дзеркальце може бути й небезпечним:

Папуга втратить інтерес до власника та інших птахів, спілкуватиметься лише зі своїм відображенням. Улюбленець стане погано харчуватися, залишаючи корм для друга в дзеркалі та відмовиться залишати житло для польотів, щоб не розлучатися з ним. Сприймаючи відображення, як статевого партнера, папуга намагатиметься утворити з ним пару та відчувати стрес, коли не буде отримувати реакції у відповідь. Вихованець почне проявляти агресію, вважаючи, що на його територію вдерся чужий птах.

Отже, перш ніж купувати папузі нову іграшку, ви повинні розуміти, навіщо йому дзеркало і чи не нашкодить воно йому. Ви можете використовувати дзеркало як тимчасовий захід, щоб зайняти улюбленця на певний термін. Наприклад, ви можете садити папугу перед дзеркалом на час збирання вольєра, адже таким чином птах буде зайнятий, не полетить та не завдасть собі травми, якщо не звик до приміщення. Також дзеркальце можна помістити в клітку, якщо власнику потрібно надовго виїхати, а улюбленець залишиться один.

Проте, якщо ж ваш папуга став менш контактним, млявим, агресивним або перестав звертати увагу на власника, краще прибрати дзеркальце. Щоб птах не нудьгував, вам потрібно приділяти йому більше уваги. Також слід помістити в клітку різноманітні іграшки, які можуть зацікавити пташку: гойдалки, дзвіночки або драбинки. Їх потрібно періодично змінювати, щоб інтерес папуги не згасав.