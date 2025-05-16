Існує кілька причин чому птах може дзьобати вас, а не кусати по-справжньому

Коли папуга кусає свого власника, це часто викликає образу або тривогу. Однак у більшості випадків така поведінка не означає агресії у звичному розумінні. The Spruce Pets розповідає, чому ваш папуга вас кусає.

Чому птах дзьобає вас?

Важливо розрізняти дзьобання та укус птаха, щоб правильно реагувати, коли ваш домашній улюбленець справді кусає вас.

Існує кілька причин чому птах може дзьобати вас, а не кусати по-справжньому. По-перше, домашні птахи зазвичай використовують дзьоб як третю руку, щоб перевірити міцність кріплень або місць, на яких вони сидять. Вони також використовують дзьоби для загальної перевірки фізичної міцності всіх конструкцій для лазіння, в тому числі руки господаря, перш ніж залізти на них. Недосвідчені власники часто плутають таке дослідницьке використання дзьоба з укусами.

Крім того, пташиний язик містить багато нервових закінчень і використовується для відчуття смаку та текстури. Якщо ви носите новий одяг або тримаєте в руках нову річ, дзьоб може допомагати язику оцінювати ті предмети, які є новими для пташиного світу.

Незалежно від причини, хоча дзьобання може бути не найприємнішим досвідом, це зовсім не схоже на справжній укус. Дзьобання більше схоже на те, що птах використовує вас як стабілізувальну точку опори, коли він змінює позу і збирає нову інформацію про навколишнє середовище.

Як виглядає справжній укус?

Птахи дійсно кусаються час від часу, але тільки якщо вони налякані, приголомшені або якщо відчувають себе загнаними в кут і вразливими. Швидше за все, ваш птах не намагається бути агресивним, оскільки кусання не є домінантною поведінкою у птахів. Кусання серед диких птахів зазвичай є лише актом самозахисту.

Справжній укус часто буває блискавичним і сильним. Укус часто супроводжується «скуйовдженим пір'ям», що має на меті змусити вас відступити, бо птахові потрібно більше простору. Однак часто цей акт самозахисту призводить до розриву шкіри або принаймні до болючої рани на тілі людини, яка доглядає за птахом. Ця невелика травма часто є найкращим способом відрізнити укус від дзьобання.

Проте коли ваш папуга кусає вас, вам потрібно пам’ятати, що не потрібно кричати під час укусу. Адже так ви можете ненавмисно навчити птаха кусати вас. Вся річ у тому, що папуги сприймуть ваш крик, як позитивний сигнал та підкріплення. Птах вважатиме, що ви його хвалите, а не протестуєте. Таким чином, спілкування з птахом дуже схоже на спілкування з цуценям. Використовуйте високі тони голосу для схвалення, а низькі тони – для застереження від небажаних дій.

Після того, як ви визначите, як саме кусає вас папуга, вам буде легше змінити підхід. Розуміння того, що дзьобання – це лише частина догляду за будь-яким птахом. Але якщо дзьобання вашого птаха проблемне, найкращим варіантом буде використання напульсника або шкіряного нарукавника як додаткового рівня захисту вашого одягу та шкіри.