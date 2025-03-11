Щодня мити папугу не потрібно, тому що птахи відмінно підтримують гігієну самі та чистять пір'ячко дзьобом

Папуги можуть самостійно підтримувати чистоту свого пір'я, проте це не означає, що їм не потрібне купання. Папуги із задоволенням плескаються у воді, тож завдання господаря – створити для них безпечні умови. Ukr.Media розповідає, як правильно купати папугу.

Чому папугам необхідне купання?

Щодня мити папугу не потрібно, тому що птахи відмінно підтримують гігієну самі та чистять пір'ячко дзьобом. Однак періодичне купання допомагає:

Змивати бруд і пил. Якщо ви не митимете папугу взагалі, бруд і пил можуть стати причиною виникнення у папуги алергії та різних захворювань. Захистити від ектопаразитів. Під час купання очищається і шкіра папуги. Запобігти перегріву в спекотну погоду. Ванна з прохолодною водою допоможе уникнути перегріву та освіжитись.

Зверніть увагу, що папуга сам повинен хотіти купатися та охоче залазити у ванну з водою. Бувають такі птахи, які не відчувають радості від перебування у воді. Вони намагаються полетіти, сильно розмахують крилами, кричать. Таких вихованців не потрібно насильно мити, це для них буде великим стресом.

Як часто можна купати папугу?

Це залежить від кількох факторів, зокрема від пори року:

Взимку – раз на місяць (якщо через опалення у квартирі дуже сухе повітря, можна збільшити число купань до 1 разу на 2 тижні). Влітку – без обмежень, надайте улюбленцю необмежений доступ до води.

Але якщо птах хворіє або проходить лікування – купання краще відкласти.

Як зрозуміти, що папуга хоче купатися?

Придивіться до свого улюбленця, як він реагує на воду. Якщо реакція позитивна – можна сміливо пропонувати вихованцеві ванночку.

Візьміть папугу і розташуйте його поруч з водопровідним краном, відкрийте воду. В цей час можете, наприклад, мити посуд подивіться, як поводиться птах. Якщо вода зацікавила папугу і він намагається намочити пір'ячко – значить його можна купати. Але якщо пернатий злякався і відійшов якомога далі від води, його не можна примушувати.

Правила безпечного купання

Щоб не нашкодити своєму улюбленцю потрібно підготуватись:

Закрийте всі вікна, щоб уникнути протягу, вимкніть кондиціонери – це не дозволить папузі застудитися. У кімнаті повинно бути тепло, не нижче 22 градусів. Воду наливайте тільки кімнатної температури: занадто гаряча або занадто холодна вода викличе у птиці дискомфорт. Тривалість процедури повинна становити 10-15 хвилин, але якщо пташці подобається, можна і довше.

А якщо папуга боїться води?

Буває і так, що пернатий категорично не хоче контактувати з водою навіть з-під пульверизатора. Але очищати пір'я все ж треба. Тоді на допомогу прийде спеціальний мінеральний пісок. Його потрібно купувати тільки в зоомагазинах, так ви будете знати, що пісок очищений і безпечний для вашого улюбленця.

Використовують пісок так: насипають в місткість і кидають в нього улюблені іграшки папуги. Пташка буде гратися в піску і таким чином чистити пір'я.