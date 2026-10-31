Це старе кулінарне правило не зовсім відповідає дійсності

Існує думка, що страви з грибами не можна розігрівати наступного дня через ризик харчового отруєння. Проте їхня безпечність залежить насамперед від умов зберігання та приготування. На що варто звернути увагу, розповідає RTL.

Чи можна розігрівати гриби на наступний день?

Твердження, що гриби після повторного розігрівання можуть спричинити отруєння, не зовсім точне. Страви з них зазвичай можна підігрівати, якщо їх належно приготували та зберігали. Основний ризик пов’язаний із розмноженням бактерій через недотримання умов зберігання.

Чому раніше казали, що гриби не можна розігрівати?

Це застереження мало під собою підстави. Гриби – це продукт із високим вмістом води, який швидко псується. Якщо приготована страва тривалий час залишається при кімнатній температурі, у ній можуть швидко розмножуватися бактерії. Раніше, коли ще не в кожному домі був холодильник, зберігання грибних залишків дійсно становило більший ризик.

Однак сьогодні, за умови належного охолодження та ретельного повторного розігрівання, більшість приготованих страв із грибами можна споживати навіть наступного дня. Однак варто пам’ятати, що розігрівання не робить вже зіпсовану їжу автоматично безпечною, оскільки токсини, що виробляються певними бактеріями, можуть бути термостійкими.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як безпечно зберігати та розігрівати страви з грибами?

Варто дотримуватися кількох простих правил:

1. Якнайшвидше поставте гриби в холодильник

Готову страву слід поставити в холодильник не пізніше ніж через дві години після приготування. Щоб вона швидше охолола, розділіть її на невеликі порції та розкладіть у неглибокі харчові контейнери.

2. Не зберігайте їжу протягом кількох днів

Залишки страви з грибами бажано з’їсти протягом одного-двох днів. Температура в холодильнику має бути близько 4 °C.

3. Ретельно прогрійте страву

Під час повторного розігрівання вся страва має бути ретельно прогріта. Безпечним орієнтовним показником є внутрішня температура не менше 74 °C.

4. Розігрівайте лише ту кількість, яку ви з’їсте

Багаторазове охолодження та розігрівання можуть збільшити ризик розвитку бактерій у страві.

5. Не залишайте їжу на плиті надовго

У їжі, що зберігається при кімнатній температурі, бактерії розмножуються легше. Залишки їжі до споживання слід зберігати в холодильнику.