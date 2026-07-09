Існує поширена думка, що йодована сіль для консервації не підходит

Під час заготівлі овочів на зиму багато хто обирає звичайну кам’яну сіль, адже існує поширена думка, що йодована сіль для консервації не підходить. ТСН розповідає, чи справді не варто використовувати для консервації йодовану сіль.

Чому йодовану сіль раніше не радили використовувати?

Раніше вважалося, що йодована сіль не придатна для заготівель. І пов’язано це було з тим, що спочатку для йодування солі застосовувалася така нестабільна речовина, як йодид калію. Вона швидко випаровувалась під час зберігання та кулінарного оброблення, тому під час засолювання смак та колір продуктів змінювався.

Також змінювалися смакові якості, овочі втрачали форму й розм’якшувалися, а сама заготівля набувала гіркого присмаку. Через це термін зберігання консервації з такою сіллю був обмежений.

Чи можна використовувати її зараз?

У сучасному виробництві для йодування солі стали використовувати йодат калію. Він є стабільною речовиною, яка не руйнується під час тривалого зберігання та термічного оброблення. Новий спосіб йодування також дозволив виробникам збільшити термін придатності такої солі до 9 місяців. Також така сіль не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів, тому її можна використовувати для консервування.

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