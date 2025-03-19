Червоне м'ясо і ще й приготоване при високих температурах - не для онкохворих

Під час лікування та відновлення після онкологічних захворювань правильне харчування є вкрай важливе. І хоч для онкохворих спеціалісти рекомендують вживати більше рослинних продуктів, організму також необхідний білок, як рослинного, так і тваринного походження. Він допомагає швидше відновлювати сили та підтримує реабілітацію. Утім, важливо знати, які продукти є корисними, а які можуть зашкодити.

«Міжнародне агентство з дослідження раку визнало оброблене м'ясо (ковбаси, шинку, консерви) канцерогенним. Червоне м'ясо (яловичина, свинина, баранина) також вважається ймовірним канцерогеном, особливо якщо його споживати у великих кількостях та готувати при високих температурах, таких як смаження чи гриль», – повідомили у Львівському онкоцентрі.

То як включати м’ясо у раціон, аби зменшити ризики і водночас підтримати організм? Ось кілька простих порад:

1.Обирайте курятину, індичку чи рибу.

2.Уникайте смаження, готуйте на пару, тушкуйте або запікайте.

3.Дотримуйтесь збалансованого раціону з овочами, фруктами та цільнозерновими продуктами.

Потреби організму можуть змінюватися залежно від стану здоров’я та етапу лікування. Якщо виникають сумніви щодо харчування, в онкоцентрі радять проконсультуватися зі своїм лікарем.