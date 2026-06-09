Дата на етикетці не завжди означає, що продукт став непридатним до вживання саме цього дня

Чимало людей автоматично викидають йогурт одразу після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Однак фахівці зазначають, що дата на етикетці не завжди свідчить, що продукт став непридатним до вживання саме цього дня. Перед тим як позбутися йогурту, варто оцінити його стан за кількома ознаками. Рysznosci розповідає, що потрібно перевірити перед тим, як викидати йогурт.

Що означає дата, вибита на йогурті?

На етикетках можна побачити напис: «краще спожити до». Це означає, що протягом зазначеного терміну йогурт зберігає відповідну структуру та смак, має таку якість, за яку відповідає виробник. Однак після цієї дати йогурт не обов’язково є шкідливим для здоров’я. У кислому середовищі цвіль розвивається дуже повільно, тому у вас є кілька днів запасу.

Більшої обережності слід дотримуватися, коли на упаковці бачимо позначку «спожити до». Хоча формулювання здаються доволі схожими, заміна слова «бажано» на «необхідно» має вирішальне значення – це термін безпеки, перевищення якого може призвести до серйозних наслідків для здоров’я.

Як розпізнати зіпсований йогурт?

Спочатку перевірте цілісність упаковки. Щільно закритий контейнер захищає від доступу кисню та розвитку бактерій. Якщо продукт зберігався в холодильнику і кришка не здулася, а після відкриття йогурт має гладку консистенцію та характерний свіжий запах – його можна їсти без ризику для розладу шлунка.

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Якщо ви побачите на поверхні йогурту хоча б маленьку пляму цвілі, одразу викидайте його у смітник. Недостатньо просто видалити зіпсовану частину, оскільки токсини проникають у весь об’єм продукту.

Тривожні симптоми

У разі вживання несвіжого продукту вже через кілька годин після споживання можуть з’явитися симптоми харчового отруєння: нудота, блювота, діарея або спазми шлунка. У багатьох випадках симптоми минають через кілька годин, при цьому дуже важливо захистити організм від зневоднення. Якщо симптоми не зникають через 2–3 дні, з’являється температура вище 38°C або зневоднення (темна сеча, запаморочення) – негайно зверніться до лікаря.