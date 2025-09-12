Натуральний йогурт – справжній союзник здоров’я та смаку. Але як відрізнити корисний продукт серед безлічі варіантів на полицях магазинів? Greenpost розповідає про кілька простих критеріїв, які допоможуть вибрати справжній натуральний йогурт, а не просто яскраву баночку з добавками.

Шукайте на упаковці позначку «живі та активні культури» – це означає, що в йогурті справді є корисні бактерії. Якщо на упаковці немає цього напису, краще утриматися від його вживання.

Склад має бути коротким та зрозумілим: незбиране молоко, живі бактерії, вершки, молочна сироватка та натуральні добавки (наприклад, шматочки фруктів).

Калорійність справжнього йогурту (без харчових добавок) не може перевищувати 70 ккал на 100 грамів продукту (якщо показник вищий, то в продукті перевищена кількість цукру).