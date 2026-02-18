Коли картопля починає зморщуватися, це ознака того, що вона псується

Картопля, яка пролежала вдома тривалий час, зазвичай втрачає пружність та стає зморщеною. Багато хто вагається, чи можна використовувати таку картоплю для приготування страв. Southern Living розповідає, чи можна їсти таку картоплю.

Чи безпечно їсти зморщену картоплю?

Якщо коротко, зморщену картоплю їсти не можна. Тому вам доведеться відмовитися від усіх своїх ідей щодо приготування страв з такої картоплі.

«Картоплю, яка почала зморщуватися та пускати довгі паростки, їсти небезпечно», – каже Майкл Хандал, шеф-кухар та викладач кулінарного мистецтва в Інституті кулінарної освіти (ICE).

Коли картопля починає зморщуватися, це ознака того, що вона псується.

«Зморщена картопля – це ознака гниття. Це призводить до того, що картопля стає м'якою, втрачає свій смак і навіть набуває кислий присмак», – пояснює Брайан Бістронг, кулінарний директор The Park.

Картопля не тільки не буде смачною, але й може негативно вплинути на ваш організм. Коли картопля починає псуватися, в ній збільшується вміст сполуки під назвою соланін. Шкірка картоплі може почати зеленіти, а це означає, що вміст соланіну збільшився. Якщо вживати багато соланіну, він може викликати нудоту, блювоту, діарею та головний біль.