Багато власників приватних будинків замислюються, чи можна залишати генератор на вулиці постійно, щоб не переносити його щоразу під час негоди. Martha Stewart розповідає, чи безпечно зберігати генератор на вулиці цілий рік.

Чи безпечно залишати генератор на вулиці цілий рік?

Якщо у вас є портативний або резервний генератор, його можна зберігати на відкритому повітрі цілий рік, але його потрібно захищати від прямого впливу погодних умов.

«Тривале перебування під дощем, снігом, ультрафіолетовим випромінюванням та сезонними перепадами температур може пошкодити електричні компоненти, спричинити корозію проводки, послабити паливні системи та знизити загальну надійність», – каже Стівен Еррера, директор з маркетингу компанії Generator Source.

Коли справа доходить до того, щоб залишати генератор на вулиці, найбільшими ризиками є проникнення вологи, сніг, надмірна вологість та цикли замерзання-відтавання протягом зими, що може призвести до утворення конденсату всередині генератора та панелей керування. Проте існують способи захистити генератори від прямих пошкоджень через погодні умови.

Як захистити генератор від пошкоджень?

Щоб захистити генератор від прямих пошкоджень від погодних умов, його слід розміщувати на рівній, добре дренованій поверхні із захисною кришкою або корпусом, який захищатиме генератор, водночас забезпечуючи циркуляцію повітря. Розміщення генератора на рівній, добре дренованій поверхні, а не на голому ґрунті, також запобігає впливу вологи знизу.

Також варто встановити невеликий навіс або дах над генератором, коли він розміщується на вулиці. Це допоможе зменшити прямий контакт з опадами та забезпечить належну вентиляцію, що обмежить утворення конденсату під час сезонних перепадів температури.