Зайва волога на поверхні ягід лише скорочує термін зберігання

Після покупки лохину не рекомендують мити перед тим, як прибрати її до холодильника. Хоча може здаватися, що так ягоди будуть готові до вживання, зайва волога на поверхні лише скорочує термін зберігання. Southern Living розповідає, чи справді не потрібно мити лохину перед зберіганням.

Чому не варто мити ягоди заздалегідь?

Після миття на поверхні ягід залишається волога, яка створює сприятливі умови для швидкого псування та появи плісняви.

Щоб лохина довше залишалася свіжою, її краще тримати сухою та мити безпосередньо перед тим, як їсти або використовувати для приготування страв.

Якщо ви все ж таки хочете помити лохину заздалегідь, перед зберіганням її необхідно повністю висушити. Лише після цього ягоди можна ставити в холодильник.

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