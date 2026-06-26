Чорниці схильні до псування, якщо їх не зберігати в ідеальних умовах

Чорниця – ніжна ягода, яка швидко втрачає свіжість, тому під час покупки важливо уважно оцінювати її зовнішній вигляд. Є кілька простих ознак, які допоможуть відрізнити свіжі ягоди від тих, що вже почали псуватися. Simply Recipes розповідає, як завжди обирати свіжу чорницю.

Як обирати смачну та свіжу чорницю?

Докторка наук у сфері харчової промисловості Еббі Тіль рекомендує звертати увагу на упаковку.

«Тривожним сигналом є будь-які ознаки надмірної вологості в упаковці. Якщо ви помітили конденсат або вологу всередині упаковки – це ідеальні умови для розвитку цвілі», – каже вона.

Чорниці схильні до псування, якщо їх не зберігати в ідеальних умовах. Вони мають високий вміст води, тому додаткова волога на поверхні значно прискорює псування.

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Якщо ви помітили на чорниці цвіль – це ознака того, що ягоди починають псуватися. Краще уникати покупки таких ягід, адже пліснява може швидко та непомітно розповсюдитись по всій упаковці.

Однак не плутайте цвіль із тим восковим нальотом, який часто можна побачити на чорниці. Цей наліт, схожий на пил, насправді є доброю ознакою. Багато людей думають, що з нею щось не так, але це природний восковий шар, який допомагає захищати ягоди, зменшувати втрату вологи та навіть слугує бар’єром проти шкідників.

Якщо ягоди щільні на дотик – це свідчить про їхню свіжість і те, що вони ще не почали псуватися. Також важливо, щоб ягоди були сухими, без липкості.