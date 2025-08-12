При правильному зберіганні та заморожуванні чорниці можуть зберігатися в морозильній камері до одного року

Знайти чорницю влітку – не складна справа, а ось взимку дуже важко поласувати свіжою ягодою. Проте влітку ви можете перетворити чорницю на джеми чи варення або ж спробувати заморозити. Martha Stewart розповідає, як правильно заморозити чорницю.

Як заморозити свіжу чорницю?

Переконайтеся, що вона чиста та суха.

Чорниці мають пилоподібне покриття, яке потрібно зберегти, тому не потрібно їх надмірно мити. Промийте ягоди, а потім ретельно висушіть їх паперовими рушниками або чистим кухонним рушником.

«Якщо вони будуть сухими, вони не злипнуться між собою і не перетворяться на заморожений блок», – каже Дональд Шаффнер, професор і фахівець з харчових наук в Університеті Ратгерса.

Заморожуйте в один шар.

Розкладіть чисті, сухі ягоди на деко, застелене пергаментом та заморожуйте в морозильній камері до повного затвердіння. Заморожування ягід невеликими партіями допоможе зберегти їх смак та тексту. Цей спосіб також запобігає злипанню ягід, тому в майбутньому ви зможете діставати стільки чорниці, скільки вам потрібно, замість того, щоб розморожувати всі ягоди.

Після заморожування чорниці потрібно перекласти в контейнери, придатні для зберігання в морозильній камері. Переконайтеся, що вони герметичні, оскільки під впливом кисню чорниця набагато швидше псується.

Як довго зберігається заморожена чорниця?

При правильному зберіганні та заморожуванні чорниці можуть зберігатися в морозильній камері до одного року. Найважливіше для збереження ягід – це стабільна температура в морозильній камері. Різкі перепади температури, які призводять до їхнього часткового розморожування, а потім повторного заморожування, неминуче псують заморожені фрукти.